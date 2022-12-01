天元扶輪社為推動茹素，發起「蔬食小學堂」計畫，昨日巡迴豐原高商分享「生命教育與動物保護」。（天元扶輪社提供）

台中市天元扶輪社為推動茹素，發起「蔬食小學堂」計畫，自10月起推出校園巡迴公益講座，邀請草食大使巡迴台中市40所中、小學分享蔬食愛地球理念，昨日巡迴豐原高商分享「生命教育與動物保護」，呼籲學生關懷動物、尊重生命。學生說，不一定會完全茹素，但會多吃蔬菜，減少肉食。

天元扶輪社由各行各業企業菁英組成，社員發起「蔬食小學堂」計畫，獲得台中市40所中、小學熱烈迴響。邀請海豚老師戴宇陞、巧克力老師邱俊忠、Yotuber野菜鹿鹿、草食營養師黃千芮等巡迴各校舉辦講座，10月至今已完成5場次，共1600名學生參與。

天元扶輪社社長吳孟芬說，蔬食小學堂主要推廣「環境教育-蔬食抗暖化」、「動物保護與生命教育」及「蔬食推廣」三大主軸，吃素不僅有助對抗病毒，也能提高免疫力，尤其植物性食物都是低碳足跡，碳排放比動物性食物低10至50倍，可減緩地球暖化。她也說，青少年正值發育時期，建議應攝取足夠的蛋白質，茹素建議可補充優質蛋白，如豆腐、豆漿、豆奶等豆類製品。

國際扶輪3461地區B3分區助理總監吳宇生說，扶輪社各社各有主軸公益活動，包括保護水資源、環境保護、維護世界和平等。天元扶輪社社員各個都是茹素的企業家，積極推廣蔬食文化，肯定該社推動素食環保工程，建立蔬食環保觀念。