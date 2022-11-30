華航空中旅人純淨蔬食餐點，豪華商務艙／商務艙餐點，包含前菜春天盛合沙拉、主菜松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排以及湯品首烏養生湯等。（華航提供／陳祐誠傳真）

全球各國邊境鬆綁，旅運需求日益漸增，中華航空與蟬聯2年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，12月1日起上線，台灣地區出發的旅客可於航程前透過網路預訂，品嚐到經典蔬食美饌。

陽明春天餐廳推廣蔬食餐飲行之有年，支持在地與嚴選食材，透過精心設計的烹飪方式，減少環境汙染及食材浪費，以達到低碳純淨蔬食的永續環保作為。陽明春天餐廳於2021、2022年連續2年榮獲米其林綠星殊榮，也不斷創新永續飲食菜單，本次與華航集團華膳空廚及高雄空廚共同研發「空中旅人純淨蔬食」，且精心設計為機上獨家料理，是首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

「空中旅人純淨蔬食」餐點將自12月1日起上線，豪華商務艙／商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排，淺嚐入口回味無窮；湯品則是精選10多種珍貴中藥材熬煮而成的首烏養生湯。

豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙4種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。

有別於以往的東方素食餐點，台灣地區出發的全艙等旅客皆能品嚐純淨蔬食米其林綠星料理，豪華商務艙／商務艙、豪華經濟艙旅客可藉由網路獨享餐或中式素食（VOML）預訂；經濟艙旅客則透過特別餐中式素食（VOML）預訂。

華航機上提供多元化的餐飲服務，除全新上線的「空中旅人純淨蔬食」（中式素食-VOML）外，尚有西方素食、西式乳蛋類素食、印度素食、水果餐、嬰幼兒餐及各式調養餐等多達20種特別餐點，旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用。