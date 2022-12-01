民進黨立委高嘉瑜有「港湖女神」之稱，2014、2018年參選議員連任都勇奪破3萬4千票，2020年參選立委更以12萬5138票、得票率50.12%，勝過深耕港湖區的國民黨戰將李彥秀，人氣超高。但高也因多次逆風發言，成綠營網軍、側翼出征對象，雙方隔空開砲，引發高應否退黨討論。對此，媒體人朱凱翔直言，既然民進黨對高不滿就乾脆直接開除她，現在的做法顯然就是「光吠不練」。此言論獲約3000個讚，大批網友笑稱高實力太強，民進黨根本不敢開除她。

民進黨九合一選舉大敗後，綠營開始「找戰犯」，立委高嘉瑜、何志偉及台北市議員王世堅都被點名。其中高因早就是綠營側翼、網軍號出征對象，11月26日開票當晚也直接砲轟側翼、網軍們，怒指他們是民進黨敗選的關鍵原因之一，更痛批民進黨決策圈有問題、內閣應總辭等，再成輿論焦點。

不僅國民黨台北市議員游淑慧近日在臉書發文，奉勸高嘉瑜應審慎思考退黨問題，否則道不同不相為謀，未來很容易人格分裂。媒體人朱凱翔昨（11月30日）也在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「話說民進黨不爽就開除高嘉瑜啊！幹嘛光吠不練啊？」

朱凱翔的言論湧入約3000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「看看高嘉瑜的票數就知道她有多強，港湖女神不是叫假的，民進黨哪敢開除她！笑死！」「高嘉瑜就算以無黨參選，一樣高票當選港湖，民進黨就是沒有人能匹敵」、「嘉瑜有實力，只好吠一下」、「開了就永遠少一席，哈哈，就是孬！」「還有王世堅跟何志偉，我要看血流成河」、「最好連世堅也一併，看看民進黨還剩什麼」。