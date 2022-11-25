國民黨台南市長候選人謝龍介選前後一天選擇到安南區車隊拜票。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介（右）陪同黨籍議員候選人童小芸車隊拜票前，有民眾上前加油打氣。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介25日上午選在安南區陪同黨籍議員候選人童小芸拜票，謝龍介強調已在執行「馬上辦中心」政見的職務，提供市民與觀光客反應，杜絕官商勾結，呼籲大家記得出門投票。

國民黨安南區議員候選人童小芸喊出選情告急，謝龍介選前最後1天陪她搭上宣傳車拜票，強調團隊已在運作「馬上辦中心」，全台南市民與觀光客都可以反應請託，打臉台南市長黃偉哲政見會說用line陳情的方式。

謝龍介說明，前台南市長蘇南成成立的馬上辦中心至今仍存在，只是改名為市民服務中心，當初在馬上辦中心任職的小姐，還剩下2人仍在市府內工作，可惜因為首長未重視，變成形式化單位，強調「市長展現態度，這單位就可以重拾功能」是處理官商勾結的一帖良方。

九合一選舉終局之戰謝龍介強打老人健保免費，他認為台南市有很多力挺民進黨的長輩，卻在這項政策被捨棄多年感到不捨，強調當選只做4年，呼籲大家記得26日出門投票。

謝龍介分析從21日募款餐會的「索票」到「固票」，加上選前之夜造勢的補強，相信最後會馬到成功。選前最後衝刺，他搭上宣傳車在安南區大街小巷掃街拜票，沿街許多民眾熱情回應，揮手高喊加油。