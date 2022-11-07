和宜建設將在永康區新總圖附近捐建445戶公宅。（洪榮志攝）

台南市第一件也是南台灣第一件的民間建案自提捐建公宅爭取獎勵容積案，7日在市府舉行簽約儀式。該案規畫提供2棟地下5層、地上21層大樓合計445戶公宅，也是目前全台捐建公宅數最多的案件，預計2023年底動工，總計可為市庫節省40億元經費。

市府都發局長莊德樑指出，此案基地位於永康區東橋七街、東橋二街交叉口，捐建土地面積4165.3平方公尺，不僅鄰近台南新總圖，還將保留區內老樹形塑老樹公園。捐建的445戶公宅中，一房型約70％、二房型30％，每戶平均擁有1.2個機車位，目前已完成都市計畫審議。

捐建的和宜建設董事長張晋源表示，3年前取得永康區康橋段該筆7000多坪土地後，即思考能否配合政府的獎勵措施推案。該案不僅取得捐建公宅容積獎勵，也獲得老樹保留容積獎勵，將興建10棟地下5層、地下21層大樓，其中2棟規畫興建公宅連同土地1200多坪一併捐贈，另8棟則規畫1300多戶2至4房型銷售，預計工期3至4年。

市長黃偉哲說，台南市公宅已達7445戶，多數都位於蛋黃區。其中，5141戶由國家住宅及都市都更新中心興建，市府公辦都更9案合計1480戶，市府直接興建379戶，民間建案自提捐建公宅爭取獎勵容積445戶。此次和宜建設捐建的公宅，更是「蛋黃中的蛋黃區」。