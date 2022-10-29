高雄轄內4座焚化廠建廠營運皆已超過20年，高雄市長陳其邁積極改善空汙問題，前年度廢棄物進廠處理量為144萬噸，陳其邁上任後成功在去年將廢棄物進廠處理量降低至131萬噸，並再要求今年焚化廠總廢棄物進廠處理量必須低於130萬噸，根據環保局統計，今年外縣市廢棄物進廠量大幅降低，預估可達成陳其邁要求廢棄物進廠量130萬噸以下的目標。

高市府環保局表示，為改善空氣品質，環保局2020年減少年處理垃圾量，並優先處理高雄市廢棄物，統計近2年1到9月同期數據，外縣市廢棄物進廠量2022年度較2021年度減少近6.5萬噸，其中，外縣市事業廢棄物進廠量更是減少27.52％。

另外，環保局為了維持焚化廠處理效能，在去年12月成立廢棄物調度中心，管制掌握廢棄物產源進廠，減少不適燃物進廠降低焚化爐體毀損，以焚化廠爐體現況，妥適調度廢棄物進廠。

環保局表示，為兼顧焚化廠設備屆齡、符合汙染防制標準加嚴及維持處理量能等目標，各焚化廠積極改善調整操作方式，持續投入經費預算升級現有焚化廠設施，盼提升焚化廠整體操作營運品質、焚化廠設備妥善率、增加處理量能，以妥善處理高雄轄內廢棄物，並積極與工會、清除業者溝通，朝向高效發電、汙染減量、節能減碳及環境綠美化的目標邁進。