陳姓垃圾業者非法棄置至少70噸垃圾於五股垃圾山，甚至與桃園市警局大溪分局湯姓警員共謀，將廢棄物運往桃園市復興區國有地大量棄置，員警與業者還以「今天來載水果」當作暗語，至少從中獲利超過百萬，法院審理後，將湯員判處2年8月，仍可上訴。

新北市環保局表示，陳男長期向大台北地區社區大樓、24小時營業超商收取大量廢棄物，再向五股垃圾山地主承租土地棄置，廢棄物經日曬雨淋，散發嚴重惡臭遭民眾舉發。

新北市環保局在2019年3月獲報後展開稽查，發現現場棄置40噸垃圾，且無相關汙染防制措施，除依違反《廢棄物清理法》等移送法辦，也要求業者清理環境，並隨時噴灑消毒藥水避免滋生病菌。

未料陳男持續棄置垃圾，甚至與桃園市警局大溪分局警員合謀，將廢棄物運往桃園市復興區國有地大量棄置，不法暴利逾100萬，員警與業者等四人遭到起訴。

湯員出庭時矢口否認犯行，辯稱只是介紹有人給陳姓業者，不清楚對方工作內容，也不知道業者有濫倒垃圾，更沒有所謂的暗號。。

法院查出，湯員多次以行動電話聯繫楊男，要楊男幫陳姓業者倒廢棄物，每趟1千元的清運費用也是找湯員拿。陳姓業者則坦承載廢棄物上山前會先打電話問警員有無臨檢，而湯都以「今天可以載水果」、「今天不可以載水果」當成暗語通報，報酬也都是由湯員轉交。法官認為湯員所為戕害警察機關形象，犯後又否認犯行，因此判2年8月，仍可上訴。