女網友每天蒐集自己的落髮，並統一裝到一個袋子裡保存。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

超狂落髮實驗！一名女網友耗費3個月的時間蒐集自己掉落的頭髮，隨後又花了12小時將頭髮排列整齊，並進行計算，最後發現3個月下來，她掉了約3000根頭髮，平均每天33根左右，引起網友熱烈討論，驚人耐心讓不少人喊扯。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，她的頭髮大約50公分長，每次洗頭、吹頭髮以後，地上都會出現許多掉落的頭髮，且因為本身是長髮的關係，在地上的落髮顯得量很多，讓她忍不住好奇，自己每天大約會掉多少根頭髮？

一名女網友耗費3個月的時間蒐集自己掉落的頭髮，結果驚人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

女網友表示，為了獲得掉髮量的數據，她每天都會細心檢起自己的落髮，並裝到一個袋子裡保存，存了3個月左右，之後她花12小時將頭髮一根根排列整理，最後驚訝的發現，3個月過去她竟然掉了3000根頭髮，平均每天大約掉33根頭髮。

超狂實驗引起網友討論，「震驚到不知道該說什麼」、「太狂了！原PO也是個是個狠人（網路用語：给人很厲害、惹不起的感覺）」、「真的好閒，也好有耐心」、「令人震驚的不是掉髮量，而是耐心」、「好佩服你的實驗精神，這一把頭髮都可以捐贈做愛心了！」另有網友說，平均一天才掉33根頭髮，原PO可以安心了，因為每天掉100根頭髮以內都是正常的。