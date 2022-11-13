在台發展多年的日籍藝人大谷主水(夢多)，近日代表台灣飛往日本參加健體賽事。比賽結果出爐後，他在臉書上表示「輸得很慘」，並曬出道歉長文，對此粉絲們紛紛暖心鼓勵，指出「你的努力過程，就是給自己最大的肯定。」

9日，夢多在臉書上發文透露將飛去日本比賽，並提到「雖然我是日本人，但是我代表台灣，希望不會讓你們丟臉。」並在YouTube頻道中更新影片，秀出衣服上自己縫的日本與中華民國國旗，表示自己將帶著這兩個國旗到世界打拼。

近日成績出爐，他也在12日時在臉書上更新貼文，向期待比賽結果的網友們致歉。內容寫道「我輸了，而且輸了很慘。」表示很對不起台灣的朋友、兄弟們，以及一起訓練的夥伴們和支持他的粉絲。然而，他也表示雖然輸了比賽，但至少他有去挑戰，提到在人生中「跌倒失敗，只是成功的過程。跌倒了，不要灰心，繼續站起來、繼續走。就算現在是失敗，但只要不放棄，總有一天會成功。」

此外，網友們也爭相在貼文底下留言，向夢多加油打氣，表示「恭喜你經歷失敗，因爲你會更強大」、「你是最棒的，辛苦了」、「享受努力的那些過程就很值得，夢多要開心呦」、「只要過程盡全力去拼，就值得了！夢多在我心中是最棒的」、「只要你努力過，參與過，你的人生就值了！沒有愧對誰的說法」、「加油，我們會一直支持你的。」