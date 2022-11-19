經濟部編20億預算擬在2025日本大阪世界博覽會設館參展，但被要求只能以企業名義參與，不能用「台灣館」名稱引發質疑，日本媒體人矢板明夫卻稱「飯要一口一口地吃」。國民黨發言人黃子哲晚間批評，矢板明夫把台灣當要飯的？

黃子哲反酸，矢板明夫在台灣公廣電視的節目一集一集上，是誰施捨的飯？

黃子哲質疑，矢板明夫和民進黨高喊「抗中保台」，如今連世博會要在日本辦，卻保台保到連台灣館也看不見，矢板明夫什麼都幫不上忙也罷，還傲慢警告台灣不要貪心吃太快，「沒嫌你廢還把台灣當塑膠，你真當你是台灣的大哥哥？」

黃子哲批評，民進黨政府一再宣稱與日方關係多麼「史上最佳」，最後落得被當作要飯的，還不能吃得太快；中華民國又不是乞丐，台灣也不是要飯的，自己的國家尊嚴自己拚，輪不到矢板明夫這種成天分化台灣的外人說三道四。

黃子哲表示，國家尊嚴是不容侵犯的底線，2010年馬政府參與上海世博會時，透過外貿協會以「台灣館」名義展出，並與中國館、港澳館位置有所區隔，當時的民進黨雲林縣長蘇治芬、台南縣長蘇煥智還跑去上海參觀。

黃子哲說，蔡英文總統競選新北市長時，還責怪對手、當時新北市長朱立倫沒標下上海世博台灣館移置平溪。但一樣去世博會，2010上海世博能以台灣館參加，如今大阪世博卻變成不知所云的「玉山數位科技株式會社」，國格委屈、受辱。