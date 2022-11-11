文化內容策進院邀集各界聯手發布全臺首個公益 4D NFT計畫，跨界合作外並找來9位台灣選手共同發表4D NFT-「眾人之光」，戰國策傳播集團擔任行銷推手。因應Web3.0時代來臨，如何將內容與技術端結合發展具有價值性的成果是目前產業界想開發解決的問題。

「眾人之光」4D NFT將奧運級國手掃描成動態人物模型，並與數位藝術團隊合作，將作品以NFT的形式永久留存區塊鏈。活動現場邀請王冠閎、楊昆弼、方莞靈3位選手與大家分享這次參與NFT製作的經驗與感想，運動員們也對外喊話，許下自己的夢幻認購清單，希望這些認購方可以購買自己的公益4D NFT。

代表臺灣獲得2024巴黎奧運第一張入場券的「射擊小將」楊昆弼表示，自己念書時很常聽911的歌，希望911的春風可以來購買。「泳壇鮮肉」王冠閎則打趣說，希望綜藝天后小S可以來購買自己的NFT，因為去年奧運小S只有注意到長得像她女兒的體操選手洪源禧沒注意到自己，現場對小S喊話「我也很不錯！」

「舉重精靈」方莞靈則表示，因為自己生長在台南市，本身又是鄒族人，希望台南市市長能夠支持，另外自己之前在低潮期很常聽范逸臣的歌為自己帶來希望，因此也期待范逸丞能夠購買。此次合作的4DNFT後續將以企業認購的方式進行販賣，販賣所得將用於偏鄉運動科學之推廣，而內容創新實驗成果也將在文策院舉辦的TCCF創意內容大會中的未來內容展進行展示，展覽到11／13日。