擁有270萬卡友的國泰世華好市多聯名卡將於明年8月7日到期，之後國泰好市多聯名卡會自動換發成CUBE卡給用戶，不少網友提醒，不想換發新卡片的人，記得在12月5日前申請不續卡；想要要續卡的人，也不要覺得自己可以什麼都不做，別忘了去申請電子帳單，否則第二年起恐須繳交新卡1800元的年費。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，昨天看到社員提醒，立刻申辦國泰好市多聯名卡不續卡，只不過接通電話，並輸入身分證字號以後，語音卻要求她要輸入密碼，讓她頓時不知所措，根本不知道有什麼密碼，但打到服務專線，電話卻又一直忙線，無奈只好求助網友的協助。

不少過來人見狀留言表示，那個密碼其實就是國曆生日，由月份與生日組成的4個數字。「密碼是生日（月日）」、「今天也完成不續卡的申請，按完身份證字號，後面一步是￼4碼￼的生日號碼」、「密碼是國曆生日月日，剛剛已向客服申請不換發」、「你的出生的月日！如9月2日就輸入0902」。

另友網友分享，除了打電話申辦不換發卡片外，卡友也可以利用國泰世華智能客服「阿發」來申辦不續卡的服務，打開國泰智能客服以後，輸入「Costco屆期說明」，點進去以後可以選擇「確定不換發CUBE卡」，輕輕鬆鬆就能完成不續卡的申辦。

國泰世華好市多聯名卡將在2023年8月7日到期，屆時將自動換發成國泰世華的CUBE卡，根據國泰世華銀行官網資料，申辦CUBE卡首年免年費，但第二年起年費為1800元，但只要申請電子帳單，正卡每年消費12次以上就可以免年費。因此，不少網友也提醒，決定換發卡片的人，別忘了要上網申請電子帳單，免得到時候需要繳年費。