前立委黃國昌接連爆料警紀醜聞，牽涉的地下匯兌洗錢案，2日由新北檢指揮刑事局與台北市8個分局搜索，收押6人，扣了現金4000多萬，泰達幣更多達2億多，業者林秉文300萬交保，不過主嫌郭哲敏早在1個多月前離境。據了解，本案是源於警政署政風室接獲一封檢舉信，內容疑似指控有警界、司法等公務人員，和地下匯兌集團不當往來、取得非法利益。

不過上周新北檢收網，政風室並無跟貪瀆有關的同步搜索行動。如今接連被爆料，不排除是檢舉人自認被「吃案」，才改找其他管道踢爆，而檢舉人究竟握有多少未爆彈？是否真有內鬼洩密？讓誓言捍衛警紀的警政署憂心不已。

38歲郭哲敏警界人脈豐沛，下至一線三星，上至高階警官他都有往來，還包含司法人員。以他為首的地下匯兌集團，近年快速竄起，而他先後在信義、內湖區開設招待所，就是用來結交「有力人士」，不少警界人士都曾涉足，近來警大校長、北市偵查隊長2起警紀案，就發生在其招待所，前立委手中握有的爆料，也都是圍繞著郭與他落跑沒到案的地下匯兌案。

據悉，警政署政風室今年收到一封檢舉郭哲敏集團的資料，政風室製作了檢舉筆錄，惟判定並無警察貪瀆情事，因此交給刑事局偵七大隊報請新北檢偵辦。這時間點，是在現任署長黃明昭上任之前。

刑事局僅得到洗錢案情資，並不知檢舉貪瀆的內容，也無法過問。上周檢警收網，政風室沒同步執行，懷疑是檢舉人擔心貪瀆的檢舉石沉大海，才透過管道找人爆料，也能藉此揪出內鬼。

新北檢最初發現郭的警界人脈網絡綿密，一度想改找調查局偵辦，就是擔心走漏風聲，最後仍交給警方蒐證超過半年收網。新北檢事後對刑事局偵辦成果感到肯定，事實上刑事局偵辦保密到家，甚至要請其他單位支援時，都找年輕剛畢業的「白紙」警察，避免遭外力干擾而前功盡棄。

雖然郭仍在搜索前出境，但其實他今年以來，就常往返台灣、美國，都在撿警掌握中；而檢方收押他的大帳房，也能充分鞏固事證，有信心追訴。

警界人士憂心，該案還在擴大偵辦，卻扯出警紀風波，很可能是郭的離職員工挾怨報復。若爆料者手中如「死亡筆記本」的未爆彈，持續每日一爆「凌遲」警界，恐將引發更大風暴。