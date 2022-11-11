台南地方法院11日針對台南殺警案召開準備庭，殉職警員凃明誠的二姊庭訊結束後，針對凃明誠被勒頸搶槍的畫面外流，但警方偵辦此一洩密案卻一律以「偵查不公開」回應深感不滿。她情緒激動地強調，對家屬來說，這樣的答覆就是一次一次的傷害，還點名警政署長黃明昭，「我們感受到爭功諉過有2套標準」，那就將此事交由社會大眾公評。

凃二姊認為，洩密案從事發到現在，警方每次的答覆都是「偵查不公開」，請問這樣合理嗎？對家屬來說，這樣的答覆就是一次一次的傷害。

她更點名黃明昭說，我們感受到爭功諉過有2套標準，這樣的處置適當嗎？我真的不知道，對這答覆充滿疑惑；還指出，如果署長覺得這是合適的，那麼我們就將這件事交由社會來公評。弟弟離開了，能不能多給基層警消多點鼓勵呢，他們才是為這國家負重前行的人，請各位長官不要忘記。

凃二姊也呼籲媒體自律，指行車記錄器影片對家屬來說是傷害，她的弟弟已經往生，現在她跟姊姊要做的就是保護爸爸、媽媽，請媒體自律，不要再讓影片在電視上播出。