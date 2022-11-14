我國人曾聖光加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，外交部表示，烏克蘭軍方今天在烏國西部利沃夫市(Lviv)舉辦追思儀式。其家屬在確保安全無虞情況下，由我國相關駐處同仁陪同前往參加，場面哀戚隆重。烏克蘭民眾數百人自動出席，顯示烏國人民對他的感念。

外交部發言人歐江安指出，曾聖光罹難消息傳出後，我國政府與人民、在台烏克蘭僑民社群，及烏克蘭各界友人均至感震驚與不捨。外交部在第一時間即向家屬表達深切哀悼，並表達政府將繼續提供一切必要協助。外交部另透過各方管道迅速與烏國相關單位取得聯繫，確保曾的遺體獲得妥善安置。

為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，她說，外交部於11月7日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於同日晚間搭機前往東歐鄰近國家。家屬抵達鄰國後，駐館隨即向家屬簡報不同規劃方案，並依據家屬的意願進行後續處理。

期間外交部也持續與烏國有關單位保持密切聯繫，協助家屬迅速取得赴烏簽證，並協調遺體運送、告別式辦理方式等事宜。

歐江安表示，對於曾姓國人在烏克蘭前線英勇作戰、犠牲生命，外交部表達最誠摯的哀悼，同時為其協助烏國人民捍衛自由民主的堅毅精神表達敬意。外交部將持續全力協助家屬完成後續所有手續，陪同走過最艱困的哀傷時刻，同時祈禱罹難戰士的英靈早日返國安息。相關後續處理結果，外交部將再適時對外說明。