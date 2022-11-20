烏克蘭副防長加夫里洛夫（Volodymyr Havrylov）預期，俄烏戰爭可能在2023年春天結束。

烏克蘭國防部副部長加夫里洛夫（Volodymyr Havrylov）表示，即便邁入嚴寒冬季、俄羅斯祭出戰術核武，烏克蘭也不會停止作戰，甚至有可能在12月底反攻克里米亞半島，他預期俄烏戰爭將在明年春天結束。

英國天空新聞網（Sky News）19日刊出加夫里洛夫的專訪，他認為俄羅斯對烏克蘭祭出原子攻擊的可能性很低，不過他強調，就算俄軍動用戰術核武，也不會導致烏軍停止作戰。

當被問到與莫斯科進行和平談判的可能性時，他說只有當俄軍準備好離開烏克蘭每一寸土地時才有可能進行談判，這包含俄軍撤出2014年起兼併的克里米亞半島及烏東親俄分離份子占領的土地。

加夫里洛夫說，現在烏克蘭社會的氛圍是堅持到最後，因為烏克蘭人已經付出許多鮮血及努力，所有人都相信衝突延後或僵持，只會讓這場反對烏克蘭作為國家存在的戰爭延續。

Ukraine's deputy defence minister Volodymyr Havrylov has told Sky News that the war with Russia could be over 'by the end of spring', adding that peace talks would only happen once Russian troops are ready to leave every inch of Ukraine.



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烏軍不久前才成功奪回烏南大城赫松市（Kherson），是俄羅斯在這場戰爭中唯一奪下的烏克蘭地區首府。

當被問到是否因為這場成功而感覺到包括收復克里米亞半島等其他目標更為容易時，加夫里洛夫回應收復克里米亞只是時間早晚問題，當然烏克蘭希望愈快拿下愈好。

他說俄羅斯內部發生普丁政權垮台等黑天鵝事件將有助於烏軍成功奪回克里米亞。

不過除了俄羅斯發生黑天鵝事件，他說烏克蘭也不排除透過軍事行動，「例如我們可以在12月底進入克里米亞。」

即便氣溫嚴寒、筋疲力竭，他相信烏軍仍會在冬季繼續作戰，因為行動停滯將會給俄軍重新整裝、增加軍援的機會，「這也是為什麼我們沒有權利停止，我們必須前進。」

關於俄烏戰爭何時結束？加夫里洛夫說軍隊必須準備好長期作戰，不過他的感覺是，明年春天結束時，「這場戰爭就會結束。」