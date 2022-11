波蘭外交部今天指出,波蘭將不允許俄羅斯代表團參加世界最大區域安全組織下個月舉行的年度會議。

波蘭外交部發言人賈西納(Lukasz Jasina)針對法新社提問時回答,拒絕莫斯科參加歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)12月舉行的會議。

俄羅斯是OSCE的成員,烏克蘭也是成員之一。

波蘭今年是擁有57個成員國的OSCE輪值主席,12月1至2日將於洛茲市(Lodz)舉行年度部長級會議。

俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭後,波蘭和波羅的海三國已暫時限制俄羅斯公民入境,包括持有其他歐盟成員國簽發簽證的人。(譯者:徐睿承)1111119