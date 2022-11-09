1名駕駛開車與62歲父親騎車載9歲女兒發生車禍，父親和女兒遭撞擊後疑似撞上分隔島，雙雙慘死。（翻攝畫面）

今(9)日下午桃園市桃園區有名62歲陳姓父親載著9歲女兒下課遇死亡車禍，陳男和女兒遭後車追撞後，疑似再撞上分隔島，女兒當場死亡，爸爸則送醫後不治；家屬接獲消息慟訴「怎麼會這樣」，而寵愛女兒的陳男也因老年得子，親力親為接送女兒上下課，但卻因此天人永隔，詳細肇事原因警方還在釐清中。

據《ETtoday新聞雲》報導，死者家屬接獲消息到警局做筆錄時淚訴「怎麼會這樣」，陳男去接女兒下課，卻突然天人永隔；而死者陳男因老年得子，所以對9歲女兒非常寵愛，幾乎上下學都親自接送，沒想到會遇到這場死亡車禍。

據了解，這起車禍是1名陳姓駕駛開車在桃園區沿著中正路往市區方向直行時，不慎與載女兒下課的陳姓機車騎士發生擦撞，機車騎士疑似連人帶車噴飛撞到分隔島，導致女兒當場死亡，父親送醫後仍不治。

警方獲報立即趕抵現場蒐證及管制交通，汽車駕駛酒測值為零，後續肇事原因調查釐清中，警方呼籲汽機車駕駛人，行進間應保持安全距離，遵守交通規則，以避免事故發生。