英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis、前）13日參加金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動，並為戰俘獻花。（黃子明攝）

參加金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動的退輔會主委馮世寬為戰俘獻花。（黃子明攝）

參加金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動的各國退伍軍人代表分別為戰俘獻花。（黃子明攝）

參加金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動的人士都在胸前別上小花。（黃子明攝）

金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動現場插著英國、加拿大、荷蘭、澳洲、紐西蘭、南非、美國及我國國旗。（黃子明攝）

在金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動中，與會人士在雨中朗讀頌詞。（黃子明攝）

出生在金瓜石高齡99歲的陳金木（右）也代表當地居民到場獻花。（黃子明攝）

由於當地上午下著間歇雨勢，刻滿戰俘名單與國籍資料的碑體牆面留下一條條清晰雨痕。（黃子明攝）

金瓜石「國際終戰和平紀念園區」戰俘名單與國籍資料的紀念牆前，豎立寓意戰俘相扶持的「Mates」（夥伴）的銅雕作品。（黃子明攝）

民眾走過金瓜石「國際終戰和平紀念園區」長廊，前往參觀刻滿戰俘名單與國籍資料的紀念牆。（黃子明攝）

新北市金瓜石山區的「國際終戰和平紀念園區」13日舉行二戰受難戰俘追思會，帶著小孩的家屬在刻滿名單的紀念牆上找尋先人名字。（黃子明攝）

美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk左四起至右）、台灣戰俘營協會創辦人及會長何麥克（Michael Hurst）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）及我國退輔會主委馮世寬13日參加金瓜石「國際終戰和平紀念園區」追思戰俘活動，在紀念碑前合影。（黃子明攝）

參加二戰受難戰俘追思會的與會人員向紀念碑獻花並敬禮。（黃子明攝）

新北市金瓜石山區的「國際終戰和平紀念園區」13日舉行二戰受難戰俘追思會。（黃子明攝）

來台參加二戰受難戰俘追思會的各國人士，在刻滿戰俘名單的紀念牆前聽取資深退伍人員解說。（黃子明攝）

位於金瓜石山區的「國際終戰和平紀念園區」13日舉行追思活動，現場插著英國、加拿大、荷蘭、澳洲、紐西蘭、南非、美國及我國國旗，來自多個國家的戰俘家屬、退伍軍人協會及金瓜石當地民眾代表，共同追思二戰期間被關押於金瓜石戰俘營的一千餘名戰俘，各國出席人士分別發表紀念談話，並冒雨在紀念碑前獻花。 今天來台的戰俘家屬有多人帶著年幼孩子同行，他們在紀念碑前找尋家族先人的名字，有人默哀，也有人拍照留念，與會的各國退伍軍人代表也在資深人員解說下參觀紀念碑，由於當地上午下著間歇雨勢，刻滿戰俘名單的碑體牆面留下一條條清晰雨痕。

1942年10月底，大約1100名被日軍俘虜的戰俘，從新加坡搭乘「英倫丸」（England aru）抵達基隆，其中500餘人被送到台北6號戰俘營，11月14日另一半進駐金瓜石戰俘營，當地人稱為「啄鼻仔寮」，意即「高鼻子外國人住的營舍」，戰俘在銅礦營負責採礦，他們每天工作達12小時，不僅缺乏食物及醫療，還遭戰俘營日本管理人員非人道對待，許多戰俘命喪於此，最後並埋骨於附近一處山坡地的墓園；1945年8月日本投降，美國與英國海軍船艦抵達基隆，撤離大約1500名倖存戰俘到菲律賓馬尼拉重享自由；總計在1942至1945間，共有4000餘名大英國協及同盟國軍人被分送到包括屏東、高雄、花蓮、台中、台北、金瓜石等十多處戰俘營，從事河流整治、蓋機場跑道、種甘蔗、採礦等勞役，到戰爭結束時，共有近500人死亡。

「國際終戰和平紀念園區」在1997年11月23日落成啟用並舉辦追思會，今年為第25年，包括美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）及我國退輔會主委馮世寬、退伍軍人協會指導委員董翔龍等都出席，出生在金瓜石高齡99歲的陳金木也代表當地居民到場獻花。