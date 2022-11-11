台中市76歲巫姓婦人日前晚間於烏日區成功火車站附近徘迴，神情相當茫然且疲憊，熱心民眾發現婦人疑迷路協助報警，烏日警獲報後，先將巫婦帶回所安撫，但因巫婦無法清楚回答問題一度陷入無法尋人的窘境，員警靈機一動，用「一招」順利協助巫婦返家，終結11小時的驚魂記。

中市警烏日分局三和派出所警員柯柔伊、陳茂榮前接獲民眾報案，稱在成功火車站附近有迷失婦人需協助。由於近日早晚溫差大，夜晚往往氣溫降至20餘度，巫婦身上只穿著單薄的衣物而全身顫抖，員警到場時，見老婦瑟瑟發抖，柯員便溫柔安撫其情緒。

員警向巫婦詢問其相關資料，但巫婦無法清楚表達姓名與住家地址，身上也未攜帶任何證件，一時陷入窘境，柯員研判巫婦應該整天未進食，擔心巫婦的身體狀況，於是立即先將巫婦帶返派出所休息，更提供熱騰騰食物及飲水。

三和派出所所長邱量虔先想到借助網友力量，於是在地方社團臉書貼文協尋，柯員則靈機一動拿出紙筆，讓巫婦書寫下自己的名字，沒想到巫婦竟真的寫出了她的姓名，經確認巫婦身分後，成功聯繫到巫婦家屬。

巫婦家屬表示，他們住在北屯區，當天早上在住家附近遍尋不著老婦也相當焦急，便趕緊前往派出所報案協尋，很驚訝從未迷路的巫婦怎麼會來到離家14公里外的烏日區，也表示感激熱心民眾及暖心員警的協助。

烏日警分局呼籲，家中長輩若年事已高，記憶力大不從前有減退的現象，應多多留意其行蹤，避免單獨外出，並應隨身佩帶愛心手環或放置家屬聯繫方式之紙條在其口袋，以防如走失能儘速聯絡家屬。