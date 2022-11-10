南市議員謝財旺服務處遭槍擊！黃偉哲趕赴學甲分局 09:282022/11/10 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃偉哲臨時取消公務行程，趕往學甲分局了解案情中。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爭取連任的台南市長黃偉哲請假投入選戰的第一天，10日上午9點原訂出席永華國小新建公共幼兒園園舍工程動土典禮，結果一早傳出無黨籍市議員謝財旺服務處傳槍響，黃偉哲臨時取消這場公務行程，趕往學甲分局了解案情中。 選前最後一次主持市政會議 盧秀燕：10日起請假 綠營質疑「炒地王」 謝龍介回擊：別轉移執政不利的焦點 幫被國民黨開鍘候選人站台 馬英九致歉 撤回相關談話 # 九合一選舉 #台南市 #黃偉哲 #槍擊案 #學甲分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IKEA新據點「跳過」台南落腳嘉義 謝龍介、黃偉哲又槓上 12:172022/11/08 政治 選戰倒數！明請假拚連任 盧秀燕為兄弟加油 11:112022/11/09 政治 IKEA跳過台南 謝龍介、黃偉哲發言人互批 04:102022/11/09 地方新聞 感謝醫護英雄第一線守護疫情 黃偉哲：台南防疫六都第一 23:122022/11/07 政治 明起請假投入選舉 黃偉哲：市政不放假 16:412022/11/09 政治 選戰倒數 市長們11月10日起請假 市政不放假 04:102022/11/10 政治要聞 陳其邁：交代各首長把家顧好 11／10正式請假投入選戰 11:382022/11/09 政治 侯友宜明起請假 林佳龍酸貪心：要選市長也要選2024總統 12:132022/11/09 政治 台南2起重大槍擊！議員謝財旺服務處掃30槍 學甲工業區公司也遭轟 09:002022/11/10 社會 侯友宜明請假正式投入選戰 林佳龍酸「選半年市長」 16:552022/11/09 政治 黃偉哲上電台專訪 綠委籲：不要以為選情穩就不投 11:292022/11/09 政治 市長之爭延燒 游錫堃籲議長支持郭信良 04:102022/11/07 政治要聞 高虹安醫院請假外出會新竹縣長 林耕仁競總：尊重 18:082022/11/09 政治 高雄凌晨槍響 債務喬不攏開轟15槍 2男中槍送醫 08:072022/11/08 社會 議長之戰提前開打 台南選情添變數 04:102022/11/08 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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