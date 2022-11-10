爭取連任的台南市長黃偉哲請假投入選戰的第一天，10日上午9點原訂出席永華國小新建公共幼兒園園舍工程動土典禮，結果一早傳出無黨籍市議員謝財旺服務處傳槍響，黃偉哲臨時取消這場公務行程，趕往學甲分局了解案情中。