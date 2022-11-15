尋求連任的民進黨台南市長候選人黃偉哲宣布，將新增11條「小黃公車」路線。（市府提供／洪榮志台南傳真）

尋求連任的民進黨台南市長候選人黃偉哲主打「市政牌」，施政強調重視城鄉交通發展平衡，15日公布上任4年來共修繕1200公里的農水路，打通農村的「高速公路」，長度可繞台灣1圈；還將新增11條「小黃公車」路線，滿足更多編鄉居民的交通需求。左鎮公館社區發展協會總幹事陳柳足表示，以前老人家從草山走到南168線的公車站牌需要2小時，如今看到長輩有小黃公車可搭，讓她感動得眼淚都快掉下來。

黃偉哲認為，改善農水路就是改善農村的「高速公路」，尤其對溪北及偏鄉地區更是重要。他上任4年來，已經投入高達34.52億元，累計修繕農路1004公里、水路134公里及漁路104公里。

黃偉哲還說，台南市的面積是台北市8倍大，各行政區的地形、人口分布及發展差異也相當大，像是東邊臨山的玉井、南化區，或西邊濱海的七股、北門區，都因屬於偏鄉，聚落分散不集中，加上居民多為銀髮族及年幼學童，淪為外出交通較為弱勢的族群。

黃偉哲指出，市府從2019年起推動「小黃公車」，利用計程車車型小的特色，行駛偏鄉的公車路線，深入傳統大巴無法觸及的偏鄉，加上收費比照公車，同享基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，使用市民卡、敬老卡、愛心卡還可免費搭乘，讓偏鄉居民支付公車票價，即可享受計程車的服務。

市府為進一步提升小黃公車的服務彈性，還領先全台推出「預約站牌」，只要站牌方圓1公里之內，都可以預約「到府接送」，讓高齡長輩再也不需要邁著沉重步伐前往公車站牌處候車，滿足偏鄉居民最後一哩路的交通需求。

市府強調，即將陸續開通的六甲、山上、善化、西港等平原散村11條小黃公車路線，將是歷年來最大規模的一次，屆時台南市將有31條小黃公車路線，更能貼近在地需求，保障偏遠地區長者就醫、孩童就學及居民日常採買等需求。