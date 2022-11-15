為便捷市民搭公車，台南市政府交通局透過科學化分析，重整優化市區公車路線，首波「厝邊公車」901、902路線16日上線營運，將節省20至30分鐘車程；明年上路的「都會公車」則將貫串市區幹道，針對熱門路線重新整併，改善目前市區公車路線複雜、彎繞的情形，除了省時也更貼近民眾需求。

台南市交通局優化公車路網的第一步，首波推出「厝邊公車」，今天由台南市長黃偉哲開箱，901路將由台南市立圖書館永康新總館出發，行駛至至九份子國中小，沿途串聯海佃國中、奇美醫院、大橋、東橋社區；902路則由台南市立圖書館永康新總館至香格里拉飯店，行經大橋國中、復華里、永康榮民醫院、大鵬新城、成大醫院、後火車站等地。

黃偉哲說，此次優化路網是針對長途截彎取直，搭短途也能有區間公車的概念，催生厝邊公車加都會公車的服務，希望藉著不同功能分類的公車，讓市民各取所需，得到一個最便利的交通服務。

黃偉哲表示，市府致力提供全方位的公共運輸環境，除了過去已有相當基礎的幹支線公車，近年也推動行駛國道的快速公車、行駛偏鄉的小黃公車，現在交通局透過科學化分析，完成市區公車路網的重整，透過「都會公車」和「厝邊公車」，將構築更完整的公車路網。

交通局長王銘德表示，「都會公車」貫串市區幹道，針對熱門既有路線重新調整更直捷的路線；「厝邊公車」則深入重劃區等區域型路線，提供民眾通勤、通學更便利的大眾運輸服務。整編後的公車也導入全新識別，「都會公車」標誌是行駛在林立高樓中的設計，路線編號自101號開始；「厝邊公車」標誌則為房屋造型，編號自901號開始。

王銘德指出，本次路網重整是透過科學化分析，首創利用「手機信令」資料，找出市區移動熱點，901路「台南市立圖書館—九份子國中小」，即是透過分析發現此一區域有大量手機訊號移動資料，確認具有潛在需求的路線。

公共運輸處處長吳俁之表示，901路每日往返18班次，902路每日往返16班次，均比照市區公車一段票收費，兩條路線均由府城客運公司營運。