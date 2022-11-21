新光三越台北信義新天地「派對星河」垂墜在空中的耀眼燈飾，點綴派對燈球。（新光三越提供）

台北101夢幻馬車。（台北市商業處提供）

台北101花海光廊拱門。（台北市商業處提供）

微風信義炫彩光芒。（台北市商業處提供）

遠百信義A13璀璨空橋。（台北市商業處提供）

疫情後的耶誕節，民眾迫不及待迎接一年最溫暖的耶誕佳節，台北市各大百貨業者、台北市商業處等也推出繽紛打卡拍美照路線，不出國也能體驗雪白浪漫。

「2022繽紛耶誕玩台北」閃耀登場，台北市商業處今年以「光源台北，放閃世界」為主題，規劃5大打卡路線：雲端饗宴之旅、璀璨希望之旅、星芒萬丈之旅、繁星閃耀之旅，及快樂繽紛之旅，打造出70處以上耶誕燈飾，將一路閃耀到跨年後。

除璀璨燈飾與電子集章消費兌換活動外，也推出超過60場的展演，即起至明年1月2日，每周六、日及國定假日下午2時至5時，邀請街頭藝人於信義區4座空橋進行43場展演，搭配耶誕燈飾，帶給民眾充滿節慶氛圍的音樂饗宴。

新光三越台北信義新天地，於香堤廣場打造的「信義耶誕城」，帶來17米高銀白星願之樹，以銀色系基調的百萬顆燈泡打造，搭配金曲製作人侯志堅、燈光藝術家余明憲跨界合作的千場飄雪聲光秀，並首次結合AR實境體驗，豐富疫情後消費者的到過節氛圍。新光三越日前並邀請「國民姊夫」AKIRA擔任點燈大使，也是首度找上藝人參與耶誕點燈活動。

除信義新天地外，新光三越台北南西店也與台北捷運合作以「HOHOHO南西耶誕村」為主題，打造近10米高夢想之屋耶誕樹，並搭配長達30米的星光之徑、雪點森林，感受絕美質感冬季；台中中港店也有夢幻「魔幻森林金燦耶誕城」，綿延12米長的冰藍銀河光廊，彷彿置身童話故事般。