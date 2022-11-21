新北市長選舉愈演愈烈，民進黨新北市長候選人林佳龍21日上寶島聯播網接受專訪時表示，侯友宜是國民黨訓練出來的公務員，有綁樁與包裝兩大特點，他直接透過里長選擇性利益分配，並把資源拿去宣傳，才會藍綠通吃，但事實上4年政績寥寥無幾，只有歡樂耶誕城，他舉市民心聲侯不願傾聽、4年做滿不敢承諾與翻新升級不夠效率三原因，籲新北市民拒投侯友宜。

林佳龍說，透過綁樁與包裝就不會有公共政策，民主是要透過政策與社會價值分配多元競爭， 新北升格12年預算加了一倍，侯友宜每年都有1800億預算，但現在鄉鎮市代表會廢掉沒有選舉跟自治，權力都回到市長身上「像直轄市一樣」很大的，直接一年分配1800多億按照好惡決定怎麼用，就是國民黨長期威權侍從統治下，高壓看不到人權，侯透過分配系統綁樁，再用選舉回饋給侯，變成不藍不綠、兩面通吃，但價值觀在重要議題就是會迴避。

林佳龍更指，侯友宜是捍衛威權統治的執法者，用依法行政合理化自己，好好做事就是惡法亦法，這樣人在納粹統治德國期間，有一個艾習曼就是如此，侯是威權統治的遺續，現卻享受民主果實，他可能從統治新北，到統治台灣，必須要有人衝撞侯，侯的值觀理念重大問題就會一一呈現出來 ，綠營就會回流。

林佳龍說，他列舉三大原因拒投侯友宜，包括市民心聲侯不願傾聽、4年做滿不敢承諾，最後是翻新升級不夠效率，他透過新北大翻新、市民大翻身，對新北升格，生活卻沒有升級，訴求真正的改變。

林佳龍坦言過去因為防疫與論文因素，民進黨確實是被打趴在地，但他透過捍衛人權民主，讓受壓迫的人翻身，帶動新北首都圈大翻新，現在氣勢已經起來， 大環境民意也逐漸回流。

林佳龍也說，侯友宜至今沒有一項大建設可以說出口，包括新泰塭仔圳，侯都是「拆拆拆」，用「強的」，很多工廠一生心血毀於一旦，人口流失超過10萬，事後還會說都有輔導，大家都很高興接受，現在只能夠過交通建設土地開發炒地皮，很多建設都是中央前瞻建設，甚至是朱立倫時期的三環三線，侯只拿得出耶誕城。