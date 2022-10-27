郭正亮參與中天《大新聞大爆卦》錄影。（圖 / 翻攝自中天新聞YouTube）

民眾黨立委邱臣遠日前踢爆高端疫苗委託陸資公司邱以思協助進行臨床試驗，引起討論。對此前立委郭正亮26日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》透露，有打高端的深綠友人反應，驚呼「原來我血液裡也有中資喔？」此話一出也讓主持人馬千惠當場笑了出來。

對於邱的爆料，衛福部長薛瑞元昨（26）日解釋，高端與丘以思公司簽約時，其母公司仍為美商，只是後來與中國公司合併，整個過程都經投審會認可，沒有不法。其是一家在台灣登記有案的公司，背景為港資，主要目的是協助國內醫療機構進行臨床試驗，除高端之外，臺大醫院多年來也有很多合作案是與這家公司合作。

薛瑞元也指出，不論是港資、中資，在台灣投資都要由經濟部投審會審查。至於丘以思的母公司股權變化，則不是衛福部所要關心的。

郭正亮昨對此表示，由於《兩岸關係條例》與《港澳關係條例》已作修正，他同意薛瑞元的說法，「凡事就按照藥品的國際審查標準」，且丘以思是CRO公司（受託研究機構），CRO是有一套國際標準的，只要符合標準，不管設在台灣、大陸還是美國都一樣，「我們就讓它過關」。

郭正亮接著說，相關議題會變成爭議的原因，是因為去年台灣疫情嚴重且缺乏疫苗時，衛福部因不要BNT而去扯上海復興，「李秉穎就去扯什麼『那個過期了』，陳時中去扯『德國在深圳分裝』，都是假的，這可以提告的！」

郭正亮痛批，當時的陳時中就是意識形態掛帥，他重提了在當初BNT疫苗抵台時撕掉印有「復必泰」三字的布條，以及陳時中繞過復必泰，意圖向BNT德國母公司購買疫苗等事，指出「銷售就是有代理權，你要尊重」，但陳時中因意識形態沒有遵守規則的下場，就是搞得亂七八糟、自己也沒有成功，最後讓台積電、慈濟等去接觸上海復興，「一接觸，藥品準時報到」。

郭正亮直言，蔡政府就是反中意識形態治國，就算是在國際貿易、藥品標準上，「完全說不通的，你也要政治、意識形態凌駕專業」，而這也是為什麼最近常用報應二字形容陳時中。最後郭也透露，自己也認識一些打高端疫苗的深綠人士，當他們在聽說相關新聞後驚呼「原來我血液裡也有中資喔？不是這支最純？」讓主持人馬千惠與現場其他來賓都笑了出來。