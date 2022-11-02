台北市長最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安的支持度拿下第一名，民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊則分居二、三名，前立委林濁水指出，從數據可發現，陳時中和蔣萬安的年輕人支持度，被黃珊珊給拉走了，有網友對林的說法回應，民進黨在北市大概只有敗選和不輸這兩種結果，而且不輸，要靠的是黃珊珊勝選。

TVBS民調中心昨（1）日公布台北市長民調，蔣萬安以37％支持度奪冠，陳時中則是27％、黃珊珊21％，與9月相比，蔣支持度減少3個百分點、陳增加5個百分點、黃則減少2個百分點；而交叉分析顯示，20-29 歲民眾對蔣及陳的支持度均下滑至 21%，對黃則由 35%提高到 43%。

林濁水今於臉書針對此民調表示，在民進黨民眾大幅回歸之下，陳時中支持度終於大幅上升，而年輕人支持度也第一次和蔣萬安拉平，不過要注意的是，這不是代表陳的年輕人支持度上升，而是他和蔣的年輕人支持度都被黃珊珊拉走了。

有網友回應林濁水，本屆民進黨在北市大概只有敗選和不輸這兩種結果，而且想不輸，要靠的是黃珊珊勝選，陳時中要是真的能拉開和黃的距離，那蔣萬安應該就萬無一失。