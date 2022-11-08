無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右二）今上午前往松山區走訪市場，由民眾黨市議員參選人楊寶楨（右三）陪同會前受訪。（陳薏云攝）

年底九合一大選進入最後倒數階段，近來美麗島電子報再公布民調，黃珊珊與陳時中死亡交叉落到第3名；有名嘴建議，最後階段應該多打溫情牌、讓選民感到不捨。對此，黃珊珊表示，選舉不要變成一場演出或演戲，「我也不會故意用示弱的方式或哽咽的方式，尋求大家的同情，選舉應該是理性比較好」。

黃珊珊今上午前往松山區走訪市場，會前受訪表示，民調每天上上下下，都有不同的說法，現在離選舉比較近，政黨會操作一些他們自己的組織動員跟棄保的口號，甚至有一些抹黑，「我覺得這是很正常的」。黃珊珊強調，最後階段還是爭取最大多數市民的支持，相信辯論過後，大家可以仔細去看相關辯論的內容，加上偉大市民共騎活動，「這幾天在市場，我覺得表態的民眾增加了」。

對於民調數字，黃珊珊直言，「大家到現在為止接到市話的機率很低，市話調查這個部分參考就好」。

另外，名嘴黃暐瀚建議，應該要讓選民感到捨不得、多打溫情牌，黃珊珊說，每個人都有每個人的個性，「贊成他的說法，但是就是說我們還是有自己的步調」。

黃珊珊說，選舉不要變成一場演出，她想呈現最真實的自己，當然可以做一些溫情的訴求，「但是就是像我，我也不會故意用示弱的方式或哽咽的方式，尋求大家的同情，我會盡量避免這樣的事情，我覺得選舉應該是理性比較好」。