民進黨台北市長候選人陳時中遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，指與北市聯醫松德院區副院長李雅玲十指緊扣、涉伸鹹豬手，民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒今(8日)中午赴台北地檢署舉發徐巧芯「看圖說故事」、抹黑陳時中鹹豬手，有違反選罷法意圖使人不當選罪嫌，籲檢調偵辦、端正選風，並要求徐巧芯回歸政策討論、公開向陳時中道歉。徐巧芯則回應「歡迎來告」，屆時請檢調進一步查證，還說「謝丞相賜箭」！

「關於某民進黨候選人對我提告，我早就說了，歡迎來告。」徐巧芯在臉書發文回應指出，「我的發言都有所本，照片、影片均可佐證陳時中摟肩和牽手的事實；我的評論方向也都以公共利益相關討論為重。」例如，陳時中過去是否有類似的「習慣」？以後擔任市長是否會繼續這樣的行為？這些都是候選人可受公評之事，陳時中也認了當天有喝。一切沒有影射，更不是抹黑。

徐巧芯表示，再說一次，民進黨跟陳時中如果覺得這個分寸很合理，很OK，不妨大聲跟市民說，我就是愛喝酒、愛唱歌、愛吃高檔料理，醉了以後摟人牽人很正常，沒什麼，以後也會繼續。「我尊重他的價值觀，只是與我的標準非常不同，我也認為多數人跟他不同。」

「不過也要特別感謝有人提告」，徐巧芯強調，因為這幾天也收到了其他疑似其他受害者友人傳給她的訊息，屆時在庭上剛好一併陳述，透過這個機會請檢調進一步查證，「謝丞相賜箭！」