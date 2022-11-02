消費悲劇不能忍！韓國梨泰院地區發生踩踏慘劇，民進黨台北市長候選人陳時中10月30日受訪時提到，台北大巨蛋完全沒有營運過，以前有逃生路線太窄的問題，現在還有一些超過2萬人活動的交通和維安計畫，以後營運要更小心。國民黨台北市議員候選人高揚凱今(2日)在臉書發文痛批，陳時中為了選舉做沒有同理心的類比，只想將悲劇當成自己增加聲量的工具，讓人感到害怕和噁心，呼籲用選票阻止這個冷血政客入主台北市。

陳時中10月30日受訪表示，韓國梨泰院地區發生踩踏慘劇，除了表達關心，更要從這樣的事件了解到公共安全和交通維護的重要性，「市長、市府和各級政府都要特別注意」。大巨蛋完全沒有營運過，以前有逃生路線太窄的問題，現在還有一些超過2萬人活動的交通和維安計畫，以後營運要更小心。

「陳時中這番類比，引起網路上一片撻伐。」高揚凱指出，韓國梨泰院悲劇，根據媒體整理報導，韓國方面已經提出三點說明梨泰院慘劇的成因，第一點是疫情後解封，群眾報復性出遊，導致人流暴增。第二點是現場是缺乏動線規劃，沒有主辦單位來疏解人潮。第三點是現場警力只有200人，主要任務是抓毒品，而非疏導交通阻塞。韓國警方調查認定，主因是「管控人潮措施不足」所釀成的人間煉獄。

高揚凱表示，換句話說，拿梨泰院跟大巨蛋來比較，根本是不當類比。再者，最愛辦活動騙取選票的政黨，非民進黨莫屬，民進黨主席蔡英文不是才剛辦完「社群之夜」，想要凝聚深綠支持者歸隊？民進黨執政的台南、高雄、屏東，那個縣市不是活動辦好辦滿？陳時中怎麼不去檢討一下這些活動的活動規劃、人潮動線？

再來，陳時中不知道是忘記了還是害怕想起來，林智堅的新竹棒球場，鄭文燦的八德羽球館，怎麼都不見我們偉大的落跑指揮官，跳出來檢討？

高揚凱認為，梨泰院是一樁國際關注的悲劇，已經有超過百人喪命，陳時中跟他的政二代團隊，沒有一絲一毫的同理心，只想將別人的悲劇，當成自己增加聲量的工具，這是陳時中整段談話之中，最讓人感到害怕和噁心的部分。

「能夠面無表情地說出這樣的類比，由此可見，陳時中的內心，有多麼的可怕。」高揚凱強調，換句話說，陳時中為了民進黨，可以不顧全台百姓的性命，鐵血擋下疫苗、盡全力護航高端，也一下全說得通了。試想這樣一個沒有任何同理心，心中只有黨意跟選舉的陳時中，選上台北市長，他的眼中會有台北市民的福祉與未來嗎？高揚凱說，這個答案就在各位心中！11月26日一定要站出來，用選票阻止這個冷血政客入主台北市。