針對綠媒及側翼名嘴做出的種種男女關係指控，民眾黨新竹市長候選人高虹安今(2日)發聲明駁斥為不實誣陷，並委任律師對造謠者正式提出告訴。高虹安國會辦公室稍晚也代轉前助理李忠庭（外傳為高虹安男友）所發表的聲明，強調絕非外界惡意指控是人頭助理，並澄清高虹安擔任立委對外界公開之公務手機，一直以來都委由他代為全時段接聽處理，這也是他擔任助理的工作職責之一，籲請各界不必以此做不當臆測。

高虹安國會辦公室代轉前助理李忠庭發表聲明如下：

一、本人李忠庭於高虹安委員就任立法委員職務，到次年三月為止，擔任高虹安委員立法委員助理工作，按月支領薪酬。

二、本人擔任立法委員助理工作期間，皆兢兢業業、努力完成委員分派工作。任職期間工作皆有工作表單、文件照片記錄、和委員、其他助理同事、業務接洽相關聯絡人之間的通訊記錄、工作群組的Line可以證明。本人近日也努力整理更完整、更多的資料以證本人絕非外界惡意指控是人頭助理。

三、外界以委員辦公室內部通訊錄所列本人留的手機與委員同號碼，而做出不實揣測與指控，實則十分單純，委員對外界公開之公務手機，一直以來都委由本人代為全時段接聽處理，這也是本人擔任助理工作職責之一，籲請各界不必以此做不當臆測。

謠言止於智者。希望各界勿再以訛傳訛。

本人近日整理完相關資料後，會委由律師對外說明，澄清有人因政治或其他目的所做惡意指控，證明本人清白。