國民黨桃園市長候選人張善政今晚在觀音草漯徒步掃街，與居民一一握手懇託。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政今晚赴觀音草漯徒步掃街，現場吸引許多支持者同行，不少居民也熱情走出家門與張善政握手打招呼，張則向鄉親一一拜票懇託支持。針對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今喊出「對台灣的責任就是我的死志」，張善政直言，與其打高空畫大餅，不如將政策規畫好。

談及目前選情，張善政表示，近來感覺「1126挺善良」的氛圍愈來愈強烈，尤其最近發生台版柬埔寨案件，大家對治安與經濟等狀況，都有高度期待，但中央與地方政府卻都讓民眾期待落空，所以有許多人都對他說，一定要帶領桃園走向更好的未來，這種氛圍讓他相當感動，也獲得更大的力量。

國民黨主席朱立倫今走訪桃園多位市議員候選人總部，被問及為何沒合體？張善政說明，他與朱立倫都是分進合擊打選戰，強調絕對沒有問題。另外傳張善政與他人直播，被解讀成放棄國民黨新竹市長候選人林耕仁、支持民眾黨桃園市長候選人高虹安，張善政則說，這完全是兩回事，身為國民黨的候選人，當然是相挺黨內的朋友。

針對鄭運鵬今引用動漫名言稱「對台灣的責任就是我立下的死志」，張善政再舉綠營共推4縣市1200月票為例，建議鄭運鵬真正重要的是靜下心來將務實的政策規畫好，否則只會是打高空、畫大餅，實際上完全沒內容。