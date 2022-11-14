民進黨台北市議員候選人、「口譯哥」趙怡翔日前質疑，國民黨台北市長候選人蔣萬安的矽谷律師經驗，疑似曾為大陸企業服務過；蔣今（14）日被問到相關問題，直球對決回嗆「美國政府、美國人都不擔心了，民進黨擔心什麼？」國民黨台北市議員候選人楊植斗也說，趙戴著綠色眼鏡找碴，毫無國際視野可言。

楊植斗今日在臉書表示，趙怡翔質疑蔣萬安的矽谷經驗，還拿合夥人的資料作文章，質疑蔣曾經手陸企業務，但事實上律師事務所的工作多元，且全世界每年都有多少外資想進駐美國，還有多少新創企業在萌芽，「蔣萬安在矽谷處理那麼多案件，趙怡翔卻只挑陸企的案子來打，這不就是井蛙思維？」

「美國人都不怕了，民進黨在怕什麼？」楊植斗質疑，難道民進黨執政，就不跟對岸作生意？「整天用意識型態在搞對抗，卻坐視自己家的桃園市長候選人到對岸賺人民幣，又是什麼道理？」

楊植斗認為，趙怡翔打著台北國際化的口號在選舉，但實則卻是以管窺天，「戴著綠色眼鏡整天找碴，毫無國際視野可言」。