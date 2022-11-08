九合一大選倒數不到一個月，其中新竹市長近日戰情激烈。有網紅近日曝光一份最新的民調顯示，對於新竹市長的選舉，有48％的民眾認為「高虹安」會當選，有38％的民眾則認為「林耕仁」會當選，僅有4％的民眾認為是「沈慧虹」會當選，引發討論。其中林耕仁看好度竟然從經常是「老三」的局面大幅翻升，令人意外，但高虹安仍是第一。

經常進行政治話題網路投票或街訪等YouTube頻道網紅─《桃園孫先生》7日對「關於新竹市長選舉，請問您認為誰會當選」進行網路民調，截至7日23時，已有1.2萬人進行投票，有48％的民眾認為「高虹安」會當選，有38％的民眾則認為「林耕仁」會當選，僅有4％的民眾認為是「沈慧虹」會當選，同時也有9％的民眾認為「很難說」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「林耕仁的記者會，應該會影響新竹選情不小」、「集中投高虹安，唯一支持『下架民進黨』，誰能下架民進黨我就投誰」、「沈慧虹可能會漁翁得利」、「支持高虹安當選把新竹過去八年的弊案公諸於世！」、「只怕林出來催票分走高虹安的票，剛好漁翁得利到沈慧虹」、「完了，新竹這次可能民進黨真的要漁翁得利了，柯建銘暗爽了」。不過此種民調只是看好度，並非新竹當地人的支持度。