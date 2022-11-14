民眾黨新竹市長候選人高虹安身陷詐領助理費風波，然而除了爭議未平之外，日前高虹安以「身心俱疲」為由住院打點滴，不料卻被發現明明上週住院時是右手打點滴，但昨天記者會上卻秀出左手的瘀青證明，諷刺「又創造一個奇蹟」。高虹安競選辦公室發言人徐千晴今天貼出影片澄清，高虹安是因為網路上傳出打假針的消息，才無奈掀起雙手袖子展示兩邊皆有針孔，而左手瘀青是因為打針血管破裂造成。

高虹安上週出院以後，手上還掛著針頭就去拜會新竹縣長楊文科。對此苦苓在臉書上貼出照片表示，明明上週四是右手打點滴，卻讓記者看左手瘀青做證明：「你看！怎麼會是假的？」，酸高虹安又「創造」一個奇蹟，還要請幫她看病的柯文哲出面解釋一下。

高虹安競選辦公室發言人徐子晴今天凌晨貼出影片澄清，由於被媒體問及是否病情無需治療住院，甚至網路傳打假針的消息，高虹安才無奈掀起雙手袖子展示兩邊皆有針孔，而左手瘀青是因為打針血管破裂造成，在此澄清網友質疑左右不分之造假問題，也請有心人士不要再刻意造謠抹黑，以免觸法。