新竹市長選戰選情激烈，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天早上赴新竹市警局報案，表示最近夜間遭到跟車，因為已經是第二次，不知對方意圖，趕緊報案處理；對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲則爆料指出，有一次人家跟蹤她，是在台北市，後來警方有處理。

高虹安今天早上在願景館開完交通政見記者會後，約10點50分前往新竹市警察局刑大報案，過程約20分鐘完成報案；柯文哲說，有一次也是人家跟蹤她，後來警方有處理，新竹不是台北市管轄這就不知道。