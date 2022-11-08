民眾黨新竹市長候選人高虹安身陷詐領助理費疑雲，檢舉函全文也曝光，並且再延燒到鴻海集團與永齡基金會。檢舉函內容指出，高虹安及前助理李忠庭藉由立法院與永齡基金會之雙重身分，獲取不法所得超過千萬元，規避政治獻金法。對此，民進黨立委許智傑認為，高虹安應主動自清，避免瓜田李下。

網路名人劉宇「四叉貓」在臉書上貼出檢舉函，內容提到高虹安透過男友李忠庭當人頭助理申請公費助理補助費，其補助費用並未使用於立委公務上，且自2020年至2021年間，高虹安及李忠庭基於違反貪污治罪條例及政治獻金法等犯意聯絡，藉由立法院與永齡基金會之雙重身分獲取不法所得超過新台幣千萬元，規避政治獻金法，進行利益輸送，並替鴻海找來相關部會針對鴻海問題協商以及醫療三法立法的推動等，有違反貪污治罪條例及政治獻金法之嫌。

檢舉函提到，李忠庭雖以公費助理身分任高虹安國會辦公室助理，但實際任職於永齡基金會，幾乎未進出委員辦公室，更未進行立法院辦公室實質工作，薪資由高虹安領取供2人私人支配使用，並未使用於立委公務之上，明顯已涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌。且李忠庭每月於永齡基金會收取50萬元，年收入達6百萬元，與永齡基金會其他雇員薪水有極大落差，而他的工作內容也沒有在替永齡基金會從事健康、文教等方面公益事業，該等薪資收入顯然非正常薪資，疑似充作高虹安政治獻金。

許智傑認為，高虹安應主動自清，避免瓜田李下。針對男友同時在鴻海永齡跟立法院同時兼職，以及是否有推動利於鴻海的法案及質詢，都應該說明清楚，否則這樣一人領雙薪，辦公室內沒有辦公座位的情形，確實會被外界質疑是否有詐領助理費之嫌，高虹安應該出面說清楚。