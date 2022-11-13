民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）13日與前副總統陳建仁（右）合體以車隊掃街。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹13日與前副總統陳建仁合體以車隊掃街，針對高虹安與郭台銘合體影片是合成的，沈慧虹表示，不知道這算不算一種調和式影片？重點是提出政策的同時，也要知道預算是多少，如果都說不清楚，這也是另外一種詐騙。

沈慧虹說，1個負責任的政治人物，提出政策時必然要提出財政來源，請問高虹安知道1年市府總預算是多少嗎？她知道這樣的政策1年要花多少錢嗎？如果高虹安都說不清楚，這也是另外一種詐騙。

昨天有科技人批評高虹安在演苦肉計，意圖規避質問，打點滴後不拔掉針頭、繃帶故意向公眾展示，這是對大眾的情緒勒索，其動機和行為都非常醜陋。對此，沈慧虹表示，希望高虹安好好照顧身體，但社會大眾對於高虹安仍充滿疑問，請高虹安不要用荒腔走板的方式轉移焦點、躲避問題。

另，立委林靜儀也批高虹安影片，內容是在物化女性，沈慧虹則指出，現在是性別平權的時代，高虹安提出政見前，應該要兼顧民意。

沈慧虹同時猛批高虹安說沒有違反勞基法，記者聯訪時還反問記者，其實作為市長候選人，面對外界質疑跟檢驗，應該謙和以對，用反問的方式，不但無法讓外界解惑，反而只讓人更加存疑，呼籲高虹安誠實面對，好好回答外界的質疑。

她同時也表示，聽說高虹安近期掛上搶救布條，由此可見高虹安選情告急，而且「非常緊急」，她也要質問高虹安，仍與涉嫌賄選的民眾黨議員候選人合體掛布條，「是否仍相挺賄選的議員候選人？」

此外，沈慧虹昨晚也在臉書提到智慧交通政策，她表示，高虹安把過去市府的努力當作未來的願景，高提出政策中許多是市府已經進行中，「有點被收割的感覺」，且高似乎不太熟悉新竹市政，政策內容也不夠精確，因此她希望透過臉書文，增加市民的討論和理解，讓政策不會淪為候選人漂亮的口號。