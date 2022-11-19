透過第三方支付公司產生至超商繳費之序號，待外籍移工匯款後，詐團將現金全部領走。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方配合選前查緝不法金流，查獲地下匯兌計7件12人、不法獲利800多萬元；洗錢金額達22億686萬4296元。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方配合選前查緝不法金流，查獲詐騙集團假借第三方支付公司地下匯兌騙錢，以「快速、低手續費」優惠匯率為噱頭，吸引有匯款需求的外籍移工交付金錢，被害人上百人，1名越南籍阮姓女移工知道血汗錢被騙，報案時差點哭出來，共查獲7件12人、不法獲利800多萬元；另洗錢水房8件25人，涉嫌洗錢金額達22億686萬4296元。

刑大經濟組專員施明志指出，警方獲報假地下匯兌，詐騙於今年中破獲詐騙外籍移工集團，經向上溯源不法所得流向，發現吳姓等4人之地下通匯集團，手法極為新穎，利用開設旅行社及貿易公司業務，進行地下匯兌騙錢，以合法掩護非法，規避警方查緝。

警方表示，這次所查緝的地下匯兌業者，主要以台灣與中國、越南、印尼及菲律賓間轉匯居多，以合法掩護非法，例如，貿易、物流、人力仲介公司或第三方支付公司等行業，以利用為甲地交錢乙地取錢，卻無「匯出」這個動作的詐騙方式，移工接到親友電話告知「領不到錢」才知道血汗錢都被騙走。

施明志點出詐騙外籍移工「新型犯罪手法」，外籍移工委託海外通匯先由旅行社架設公司網頁及設立手機app，並於臉書刊登廣告招攬有通匯需求之移工申請會員，於需要匯款時透過第三方支付公司產生至超商繳費之序號，繳費完成後再透過旗下貿易公司處理至越南、印尼及菲律賓異地間之款項收付，規避查緝。

另防止境外資金利用透過地下匯兌方式，影響選舉，警方強力查緝，查獲包括，5件網拍賣場或1件臉書經營地下匯兌，並利用較高匯率的匯差賺取不法利益之個體戶，亦有利用倉儲物流業、仲介業等，暗中經營地下匯兌。

台中市政府警察局呼籲，對於「假借合法掩護非法」暗中從事地下匯兌及洗錢等不法者定會強力查緝，防堵賄選資金流竄，避免有不法分子將透過是類新興手法將境外資金匯兌入台灣進而影響選情，有效淨化選風。