民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲，接連遭撤銷2個碩士資格，其台大指導教授陳明通也成眾矢之的，如今又有人爆料，論文指導期間林智堅透過英系金主陳榮泉，捐款400萬給陳明通，對此陳明通傍晚也發出三點聲明回應，強調是不實指控。

爆料指出，林智堅論文由楊姓助理代寫，為了讓大篇幅抄襲的碩上論文得以過關，林智堅授意英系金主、前新竹物流營運長陳榮泉2016年分別在3月、11月以個人名義連續捐出200萬，總計400萬的研究經費，台北市議員王鴻薇也質疑金流是否與林智堅論文有關，要求當事人說清楚。

對此陳明通透過委任律師陳昱龍發出三點聲明，表示為不實訊息，並將採取法律途徑提告PO文者。以下為聲明全文：

一、11月23日上午9時17分，帳號「orsonrain」在「批踢踢實業坊」上所散布訊息為不實訊息。當事人陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，也無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為。

二、相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式與報帳等管理，悉按照台大會計規定，經由學校層層核章，一切依規辦理，陳明通教授並無任何徇私、不法行為。

三、針對「orsonrain」帳號或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會上開不實訊息並散布於眾之行為，嚴重不法侵害本所當事人名譽者，本律師將代本所當事人檢附相關證據向檢警報案，並提出相關訴訟，以懲頑劣，維護本所當事人名譽清白。