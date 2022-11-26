九合一選舉藍營在北台灣獲得大勝，得益於林智堅論文抄襲被踢爆的外溢效應，而揭弊此案的就是國民黨台北市議員王鴻薇。王鴻薇與同區同黨同志徐巧芯雙姝輝映，徐巧芯以打臉綠營側翼網軍獲得極大聲量，拿下松山信義區2萬7最高票數，王鴻薇也不遑多讓獲得接近2萬6第二高票。

前立委蔡正元日前就在臉書貼文表示，王鴻薇是今年選戰藍軍的第一功臣，率先揭發林智堅論文抄襲案，讓民進黨陣腳大亂，也讓國民黨士氣大振。王鴻薇一馬當先，重重擊潰資深媒體人周玉蔻，讓民進黨台北市長候選人陳時中的選情一蹶不振，更讓總統蔡英文手足無措。

王鴻薇7月5日指稱林智堅中華大學碩士學位論文抄襲後，媒體人黃揚明等人也接續指控林智堅台大國發所論文，涉嫌抄襲另名國家發展研究所研究生余正煌的碩士論文。余正煌的碩士論文題目指導教授是李碧涵，口試委員之一是現任國安局長陳明通（也是林智堅的指導教授）。

林智堅論文抄襲爭議發酵，一度被民進黨立委高嘉瑜引述黨內人士聲音說恐釀「一屍五命」，此後負面聲量外溢效應果然擴散，不只讓桃園市選情受重大衝擊，國民黨候選人張善政聲勢一路飆升，就連林智堅原本任職市長的新竹市也被影響，三腳督「討厭民進黨」的力量壓過綠營。

爆料林智堅論文抄襲的王鴻薇戰力十足，與徐巧芯同樣經常在臉書發文痛批綠營亂象，讓親綠側翼網軍難以指鹿為馬帶風向，對全台國民黨選情起到相當程度的正面影響，雙雙被封為「藍營女戰神」。兩人雖未投入大量時間進行掃街拜票活動，但選民仍眼睛雪亮給予她們最高票肯定。