衛福部長薛瑞元「疫苗掮客說」引發爭論，民進黨立委高嘉瑜質疑，講出這件事情就要負責，不能隨便說影響選情，應公布具體證據。（圖取自國會頻道）

衛福部長薛瑞元「疫苗掮客說」引發爭論，過去多起疫苗採購事件再度浮上檯面。前立委沈富雄自曝曾和工商團體到指揮中心洽談，恐被列入掮客行列，而過去盛傳吳姓立委介入導致東洋代理BNT疫苗破局，也遭質疑是疫苗掮客一員。民進黨立委高嘉瑜質疑，薛瑞元講出這件事情就要負責，不能隨便說影響選情，應公布具體證據。

曾有媒體報導，吳姓立委找港商雅各臣介入，導致東洋代理BNT破局。薛瑞元今天說明，疫情期間沒有任何立委到指揮中心談疫苗採購，但確實有請相關公司有到指揮中心談。

國民黨立委李德維追問，明明只有公司有去、立委沒去，衛福部是否會針對媒體散布假訊息提告？薛認為已經澄清、沒有後續問題或受害，因此不會提告，如果吳姓立委覺得受害，應該由他去告。一席話點燃李德維怒火，怒嗆薛瑞元唯唯諾諾，「你這樣就太軟了，無法當綠營新戰神啦！」

另外，佛光山在疫情期間曾表達捐贈疫苗意願，近來也遭無端捲入「疫苗掮客說」。薛瑞元21日表示，當初掮客要求佛光山先繳3成訂金，但此事遭佛光山否認，強調「毫無透過掮客購買情事」。

薛瑞元今天表示，佛光山的案子是他接觸的，那時對方說是國外會員接洽，沒有把名字講出來，後來指揮中心直接和嬌生總公司確認，他們明確回答說「只和政府打交道」，因此指揮中心和佛光山說明，這是不可能成立的案子，「至於佛光山內部是否有人兜售，這我們不知道」。

高嘉瑜則詢問，前立委沈富雄自曝曾經找工商團體到衛福部，但還沒談到訂金就被拒絕，是否也在掮客名單之列？薛回答，應該不含這個案子，如果有介紹成功，可能是一個中間人；很多案子沒有了解到訂金這階段，在那之前就釐清了，沒有發生這個結果。

高嘉瑜追問，既然如果有這麼惡質的疫苗掮客，為什麼不揭發、將他們繩之以法？薛瑞元表示，因為對方沒有得逞，「未遂犯」的條件式是必須著手實行，即使有著手遊說，也不一定被認定是詐騙。

但高嘉瑜質疑，究竟疫苗掮客有多少人，是1、2位還是不勝枚舉？既然薛講出這件事情，就應該要負責，不能隨便指責，又說影響選情，應提出具體證據。薛瑞元表示，無論是現任指揮官王必勝、前任指揮官陳時中都能夠證實，的確有推銷疫苗的事情。但高嘉瑜認為，如果是事實，希望有更多證據可以證實。