民進黨在九合一選舉大敗，民進黨立法院黨團幹事長羅致政呼籲，民進黨的決策要更「接地氣」，民進黨是個「內造」的政黨，應該讓區域立委或議員等真正具有民意基礎的人，在黨內決策中更積極反映民意。針對羅致政的說法，民進黨前立委林濁水認為，應該讓區域立委或議員等真正具有民意基礎的人主導政策，這一點基本正確，這次如果不是總統沒收初選，不會選得這麼慘。不過，他也強調，民進黨不能勉強轉型。

林濁水今(27日)在臉書粉專貼文表示，羅致政建議，應該讓區域立委或議員等真正具有民意基礎的人主導政策。這一點基本正確，這一次如果不是總統沒收初選，不會選得這麼慘。但他的理由：在黨內決策中更積極反映民意是因為民進黨是個「內造」的政黨，則有待斟酌。

林濁水接著指出，民進黨創黨之初，具備強烈運動性格，屬使命政黨，這樣的政黨，不可能是純屬內造政黨，也不可能凡事跟著民意走，反而必要時得努力扭轉民意走向。

林濁水指出，內造政黨，黨肇建在議會之內，基本上又是掮客政黨，精英色彩濃厚，但是運動性政黨則基本上肇建於議會之外。歷史就是如此，雖然也可以轉型，但不能勉強。

網友回應表示，「没收初選真的是檢討事項第一個」、「蔡英文的一句話害死全部候選人：投給他們就是投給蔡英文。本來還是有念及民進黨的台派，聽到這句反感透了！」、「黨內有本事把王世堅和高嘉瑜並拉鄭寶清加入黨中央決策委員，要不然只是X話，還是換鍋不換藥，照樣側翼網軍治理政黨」。