國民黨新竹市長候選人林耕仁近日連番炮轟高虹安助理費爭議，8日卻態度大變，盼選戰回歸政見主軸。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，社會大眾應該跟她一樣一頭霧水，既然調查局已接獲檢舉她也尊重調查，但仍奉勸高虹安，誠實面對外界質疑。

林耕仁近日炮火猛烈攻擊對手高虹安，8日卻臨時取消北機組行程，更開記者會表示希望選戰回歸市政討論。沈慧虹對此表示，社會大眾應該跟她一樣一頭霧水，但她認為，最重要的還是市長候選人有沒有對市民誠實，並再次呼籲高虹安誠實面對外界質疑，才能讓市民知道她是否適任新竹市長。

針對高虹安遭控有「小金庫」，高虹安辦公室則澄清是幹部自掏腰包。沈慧虹認為，這若屬實，高虹安可能已涉及貪污，新竹市民不會接受這樣的人來擔任市長。沈也說，「奉公守法、不徇私舞弊」是最基本的道德要求，她也批評高虹安「有福自己享、有難助理當」，這樣的態度絕非適任的領導者。

至於高虹安的李姓前助理被爆出，每月從民間基金會收取50萬元，沈慧虹說，高虹安團隊這類傳聞一而再、再而三出現，高每次面對疑問也都說不清楚，在整個選舉過程，從論文侵權、用公費拿博士、涉嫌詐領助理費，到現在還傳言有涉及違反政治獻金的可能，面對種種爭議，都說不清楚、講不明白。

沈慧虹8日繼續勤跑基層，上午先至開台金山寺上香，再到關東市場拜票。沈慧虹說，選舉最後衝刺，團隊都充滿信心，同時在衝刺的過程中，也要預防奧步，她說接下來會用最踏實的方法，跟市民大眾說明自己的能力跟專業，以及如何規畫新竹市的未來願景，爭取市民的支持。