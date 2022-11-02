新竹市長三腳督激戰，國民黨候選人林耕仁近日砲打民眾黨候選人高虹安，被高反諷「當選機率極低」。媒體人陳揮文今(2日)在《新聞大白話》節目駁斥棄保等說法，指台中市長盧秀燕早就表態挺林耕仁，趙少康也改口說沒有「新竹換台北」。他強調，扣除2018年林智堅拿到將近5成選票，國民黨在新竹市都有36~38％的基本盤，甚至2020年立委鄭正鈐以封關民調第三名上演逆轉勝，國民黨沒有投降的道理，一定拚到最後一刻。

「盧秀燕跟高虹安合體之後，被罵得多慘啊？還被我罵，我不是罵高虹安，我罵盧秀燕啊！」陳揮文表示，盧秀燕早就澄清，新竹市長她是支持林耕仁的，怎麼還在講這個呢？盧市長一時的失策，是一個明顯的誤判。包括這個人也誤判：趙少康改口，現在沒有新竹換台北，等於是認錯了，現在就是沒有這個事情了。

陳揮文說，林耕仁只是一個打手，柯建銘在背後搧風點火，因為新竹是柯建銘的本命區。2020年新竹市立委的封關民調，國民黨鄭正鈐是最後一名（民進黨36.27％，時力33.89％，國民黨29.84％），可是開票出來（國民黨36.96％，民進黨31.81％，時力28.61％），鄭贏啦！

「剛好呼應剛剛尚公(尚毅夫)講的，國民黨民調第三，可是開票逆轉勝啊！」陳揮文指出，今天國民黨行動中常會，黨主席朱立倫跑去挺林耕仁，這不就很清楚了嗎？林智堅2018年市長49.57％連任，那時候他的副市長是沈慧虹，他以將近50％連任，這個盤夠不夠？夠了啦！

陳揮文強調，可是扣掉這一次（2018年市長國民黨27.87％），是不是國民黨都有37.85％（2014年市長）、36.36％（2016年立委）、36.96％（2020年立委）的基本盤？即便我輸我還是有36％，那我為什麼要投降呢？我沒有贏我也是36％，我贏就是鄭正鈐2020，36.96％我還是贏啊，沒有投降的道理！怎麼可能現在放棄呢？

「所以沈慧虹要靠林智堅的盤，林智堅現在也是幫她輔選啊！」陳揮文表示，你說我論文有問題，我不能輔選嗎？但國民黨長期在新竹市有36~38％的基本盤，他為什麼不能選？我一定跟你拚到最後一刻，因為我可能會贏啊！2020的鄭正鈐不就是最好的例子嗎？