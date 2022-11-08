國民黨新竹市長候選人林耕仁8日上午宣布不再攻擊民眾黨高虹安，要讓選舉回歸政策面，但此舉遭民眾黨主席柯文哲批評是「遇到政治就轉彎」、「不負責任」，林耕仁晚間嚴正要求柯文哲更正言論，否則將用行動來為自己過去對高虹安的質疑負起責任，並交付相關資料。

林耕仁晚間發出聲明表示，今天上午他與競總榮譽主委林政則、主委許修睿，共同表示在競選團隊的共識與決定下，認為選舉要回歸市政討論以及選舉的本質、並討論城市的未來，林政則以曾任兩任新竹市長的身分認為選舉是為新竹市民的未來提出願景，不需在特定陣營間攻訐及糾纏，希望能以提出政策、監督市政為後續選戰主軸。

然而，柯文哲卻在稍早持續指摘林耕仁「抹黑」、「遇到政治就轉彎」，對他提出諸多非事實的言論。

林耕仁說，他要嚴正要求柯文哲更正他稍早言論，否則，為了捍衛他個人的清白，他將要用行動，來為他過去1周以來，對高虹安的質疑負起完全責任，並交付相關資料，證明林耕仁絕非遇到政治就轉彎。