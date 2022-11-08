九合一選舉將至，基隆市長林右昌近日只要有市政空檔，就會陪民進黨基隆市長參選人蔡適應穿梭在基隆大街小巷掃街。有名曾歷經林右昌選市長、蔡適應選立委的幕僚直指，基隆市民相當有個性，最後30天會密切關注當政者這幾年的政績、候選人的政見和勤奮程度，並認為林右昌現在輔選正是時候，能把蔡適應這幾年的從政累積烘托出來，讓市民有感票投蔡適應，才能延續基隆進步基調。

國民黨基隆市長參選人謝國樑和蔡適應兩人選情陷入膠著，引發外界關注。有位基隆在地市民表示，因基隆地理特殊與市民性格，每次選舉必打肉搏巷戰，最後3周將是關鍵，地方也傳出此次市長選戰勝負恐在5千票上下。此外，有位蔡適應選立委的幕僚透露，基隆市民相當有個性，最後30天會密切關注當政者這幾年的政績、候選人的政見和勤奮程度，並認為林右昌現在輔選正是時候，能把蔡適應這幾年的從政累積烘托出來，讓市民有感票投蔡適應，才能延續基隆進步基調。

隨著選戰腳步近，林右昌近日也親自拿著麥克風穿梭在巷弄拜票，讓許多市民驚喜連連。此外，林右昌和蔡適應掃市場，若攤販在場有5人，就會停留並分享政績、政見，林右昌會提及該區有什麼建設已完成，蔡適應則會傾聽需求，向市民表達未來會怎麼做，連帶強化市民對接棒者的信任感。

蔡適應表示，基隆市民看到林右昌和他過去8年來的努力，基隆真的在進步，這段期間市長也陪他走遍每個地方，向市民表達未來城市的發展願景，因此市民會覺得這一票若要投給基隆的未來，就是投給蔡適應。