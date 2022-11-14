新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會14日順利結束，侯友宜選舉辦公室批評，每人36分鐘的論述時間中，林佳龍不僅不講政見，甚至說參選新北只有40幾天，被問到「真愛是台北」時，也不針對問題回答，只顧著噴政治口水、攻擊他人，絲毫沒有民主精神及風度，枉費整天自我吹噓是民主運動者，林佳龍只展現對新北市政的一無所知，虛情假意完全暴露在市民面前。

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢指出，林佳龍自詡是城市裁縫師，甚至說要量身定做、不去抄襲別人，但先前侯選辦就提出，林佳龍的青年成家基金10萬元，與台北市長柯文哲的結婚基金10萬元極為相似。

吳亮賢指出，這次的辯論式政見發表會，林佳龍有24分鐘的申論、結論時間可以向市民報告未來願景，但林佳龍卻選擇拋下政見，只顧攻擊他人、噴政治口水，此舉不但透露自己對於市政的一無所知，更展露全國最大小雞的心虛，淪為市民眼中的鬥雞；甚至在12分鐘媒體提問時，完全不針對問題回答。

吳亮賢表示，對於林佳龍提及市政評比，林佳龍在2015年至2018年間，台中市長任內的個人施政滿意度，始終在16名到18名的末段班間徘徊，2017、2018（扣除台南、高雄代理）年，甚至連拿2年六都最後，林佳龍根本就是「滿意度低到連退步的空間都沒有」。

吳亮賢指出，對新北市的未來，林佳龍「只有空話沒有計畫」，甚至一度稱到新北只參選40幾天，想問林佳龍，一再的口誤，究竟是心虛、不把新北市民放眼裡，還是印證自己一心只想選台北市，「距離選舉只剩下10幾天，林佳龍你醒醒好嗎？」

吳亮賢表示，林佳龍結論提到，要把輕軌提升為捷運，殊不知五泰輕軌就是在他交通部長任內通過可行性研究，現在為了選舉卻不惜打臉過去的林部長，根本是典型「瘋狂打臉自己」的候選人。

吳亮賢呼籲，林佳龍對新北的無心，已經無可救藥，但請至少要有點民主風範，林佳龍過程中數度不等提問者、主持人講完話就發言，「林佳龍的民主風度在哪？枉費整天自詡民主運動者，但如今參選，卻只剩攻擊跟抹黑，淪為政黨及個人遂行政治目的的打手」。