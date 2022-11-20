企排18年第六周第二天的賽程，首戰由男子組conti對上主場球隊雲林美津濃，雲林美津濃洪榮發火力全開，終場以25比19、25比12、21比25、25比22，3比1的局數拿下勝利，也讓conti還是拿不到本季首勝。

首局開局雲林美津濃手感火燙，連得五分，conti急忙喊出暫停，仍然阻止不了洪榮發與張祐晨的強力扣球，雲林美津濃一度取得7分的領先，後來conti雖然靠著周冠宇的強力Ace發球，將分差追回剩下一分，但還是無力回天，第一局由雲林美津濃拿下。

次局，雲林美津濃延續上局氣勢，靠著溫逸凱出色的攻擊以及林裕鈞與許睿恩出色的雙人攔網，一下子將比分差拉開至10分大差距，把conti打得毫無還手之力，雲林美津濃再下一城，取得聽牌。

第三局conti 的雷諾、周冠宇、林聖恩多點開花，突破雲林美津濃的攔網，取得並保持5分領先，這時雲林美津濃洪榮發2號位伺機發動攻擊，將比分追平至14比14，但conti周冠宇與周子揚優秀的攻擊跟攔網，讓conti重新取得領先優勢，再配合雷諾多次攻擊得分，conti從雲林美津濃手中奪回一局。

第四局開局雙方就打得難分難捨，一路平手戰到17-17，後來conti雷諾的攻擊失誤讓雲林美津濃拿下關鍵的一分領先，雲林美津濃把握機會，乘勝追擊，成功拿下本場比賽勝利。