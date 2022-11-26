企排18年第7周第1天第3戰，男子組由桃園台灣產險對戰conti，conti仍在追逐本賽季第一場開胡，上次對戰雙方戰至第五局，由桃園臺灣產險笑納勝利，本場旗鼓相當的兩隊同樣再度戰至第五局，最後由桃園臺灣產險以25比19、25比20、29比31、21比25及15比13再次氣走conti。

首局桃園台產發揮進攻欲望，開局嘗試拉開差距，將分差拉至5分，台產林錦龍頻頻靠著小吊球得分，維持分數優勢，conti周冠宇及雷諾即時站出來止血，將比分拉至16比13三分差，台產長人陣發揮水準，陳政錡精彩攔網得分持續拉開分差，進攻端林謙、劉昱麟也為隊伍提供進攻火力，台產拿下第一局勝利。

次局桃園台產延續上一局的火燙手感，曾祥銘以一記重扣，幫助隊伍開局拿到8分領先，conti林聖恩一記直線進攻成功止血，再靠著嚴密的防守，嘗試將分差拉近，台產劉昱麟、林錦龍隨即加強火力，助隊保持5分分差，conti林聖恩又再度站出來，用一記重扣提振士氣，可惜最後conti發球失誤，將第二局的勝利親手送出，桃園台產率先聽牌。

第三局開局桃園台產林錦龍強攻得分先馳得點，曾祥銘也加入進攻的行列，重扣、撥球樣樣來，將分數拉至5分差，中間conti周冠宇連四記發球得分，強助隊伍一鼓作氣拉近分差，台產劉昱麟、曾祥銘跳出來攻擊得分穩住隊伍氣勢，再度將比分拉至４分差，此時conti王俊傑、林聖恩進攻火力「催落」，吹起反攻的號角，18比17反超1分，雙方關鍵時刻緊咬比分互不相讓，戰至29比29平手，最後時刻conti周冠宇進攻得分，本局conti扳回一城。

第四局conti經過上局激戰後，士氣大增開局先馳得點，桃園台產林錦龍直線攻擊幫助隊伍將比數再度咬至平手，曾祥銘也加入試圖打開破口，以一記重扣幫助隊伍要回領先，conti雷諾積極的進攻開啟反超的攻勢，中間直線的輕扣球，conti18-12反超6分，台產劉昱麟靠著即時扣球和攔網得分拒絕分差拉大！李權紘一記斜線攻擊帶動桃園臺產的氣勢，然而conti攻防更勝一籌，最終conti以25比21進入關鍵第五局。

第五局桃園台產先馳得點，劉昱麟以一記重扣開啟本局，台產擴大比分差距，領先對手2分，迫使conti叫出暫停，暫停過後conti幾波進攻帶動全隊士氣，可惜最後氣力放盡，conti進攻出界，台產以15比13拿下勝利。